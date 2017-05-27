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    Виталий Мутко: «Руководство страны поручило создать некую программу развития хоккея»

    Теги Виталий Мутко ФХР Владимир Путин КХЛ

    Вице-премьер России Виталий Мутко высказался на тему перемен в КХЛ.

    «Я со стратегией развития КХЛ не знаком, поэтому ничего комментировать не могу. У нас есть поручение руководства страны – создать некую программу развития хоккея и сделать ее элементом, подпрограммой развития спорта в целом.

    Хоккей – это приоритетный вид спорта. Надеюсь, что КХЛ не станет закрытым клубом и Федерация хоккея России тоже посмотрит эту программу, и она впишется в общую стратегию развития хоккея в стране. Нельзя сделать программу развития профессиональной лиги в отрыве от всего хоккея», – сказал чиновник.

    Ранее КХЛ сообщила, что планирует сократить число участников до 24 с сезона-2018/19. Из состава лиги уже исключены новокузнецкий «Металлург» и «Медвешчак».

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