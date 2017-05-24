Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал ситуацию с внедрением подпрограммы развития хоккея в России.

Вчера на заседании совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта президент ФХР Владислав Третьяк попросил президента РФ Владимира Путина дать еще одно поручение по этому вопросу.

«Решение принято, что мы будем программу развития хоккея делать. Просто нужно понять: когда, в какой период, на какие ресурсы. Бюджет на 2017-18-й годы достаточно сложный, потому что мы готовимся к двум крупным проектам – чемпионату мира по футболу и Универсиаде, поэтому пока финансирование проходит в старом режиме.

Он же сказал, что мы за 200 ледовых арен построили. Куда еще? Назови это программой или не назови программой, поддержка-то мощная», – сказал Мутко.

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