Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко подробно описал, как будет меняться потолок зарплат.

«В следующем сезоне он понизится до 900 миллионов рублей. В дальнейшем – снижение еще на 50 миллионов. Сохраняются льготы по индивидуальным премиям и льготы за призовые места.

Штраф за превышение потолка остается прежним – 20 процентов. Но уже с сезона-2019/20 вводится жесткий потолок зарплат, который нельзя превышать. Но будет опция вывода за потолок зарплаты одной звезды клуба.

К 2020 и 2021 годам произойдет снижение до 600 миллионов рублей. Мы к этому стремимся. Исключение – вывод из-под потолка зарплат двух звезд. На лигу это будет 48 звезд. Вполне достаточно», – сказал функционер.

История неуспеха. Чернышенко пора уходить