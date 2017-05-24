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    Дмитрий Чернышенко: «Введем жесткий потолок зарплат, который нельзя превышать»

    Теги Дмитрий Чернышенко КХЛ

    Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко подробно описал, как будет меняться потолок зарплат.

    «В следующем сезоне он понизится до 900 миллионов рублей. В дальнейшем – снижение еще на 50 миллионов. Сохраняются льготы по индивидуальным премиям и льготы за призовые места.

    Штраф за превышение потолка остается прежним – 20 процентов. Но уже с сезона-2019/20 вводится жесткий потолок зарплат, который нельзя превышать. Но будет опция вывода за потолок зарплаты одной звезды клуба.

    К 2020 и 2021 годам произойдет снижение до 600 миллионов рублей. Мы к этому стремимся. Исключение – вывод из-под потолка зарплат двух звезд. На лигу это будет 48 звезд. Вполне достаточно», – сказал функционер.

    История неуспеха. Чернышенко пора уходить

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