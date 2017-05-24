КХЛ снизит потолок зарплат до 600 млн рублей без учета двух звезд
КХЛ представила план развития на ближайшие годы.
Согласно плану, к сезону-2020/21 потолок зарплат должен снизиться с 900 миллионов рублей до жестко зафиксированного потолка в 600 миллионов.
Из расчета потолка будут исключаться два звездных игрока в каждом клубе, также будут сохранены льготы (20 процентов по индивидуальным бонусам и премиям за призовые места).
Опрос
КХЛ без «Кузни» - это хорошо?
5594 голосa 30
- Да16%
- Нет84%
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.