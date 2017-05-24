КХЛ снизит потолок зарплат до 600 млн рублей без учета двух звезд

представила план развития на ближайшие годы.

Согласно плану, к сезону-2020/21 потолок зарплат должен снизиться с 900 миллионов рублей до жестко зафиксированного потолка в 600 миллионов.

Из расчета потолка будут исключаться два звездных игрока в каждом клубе, также будут сохранены льготы (20 процентов по индивидуальным бонусам и премиям за призовые места).

Внедрение принципов финансового фэйр-плей в КХЛ