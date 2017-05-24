КХЛ исключит из лиги еще 7 клубов к лету 2020 года

КХЛ представила план по выходу и вступлению клубов в лигу в ближайшие годы.

Через год КХЛ хочет сократить количество команд на клуба – до 24. В сезоне-2017/18, напомним, в лиге будет 27 клубов (минус «Кузня» и «Медвешчак»).

Летом 2018 года планируется сократить лигу еще на 3 клуба.

Летом 2019 года лигу покинут еще два клуба, вместо них будут приняты две иностранные команды. В 2020 году планируется такая же процедура: два клуба будут отчислены из КХЛ, два иностранных – приняты.

Общее количество команд останется на одном уровне – 24.

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