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    Вячеслав Быков о возможном исключении «Кузни» из КХЛ: «Хотите спилить сук, на котором сидите?»

    Теги Металлург Нк Сергей Зиновьев Вячеслав Быков КХЛ

    Известный тренер Вячеслав Быков прокомментировал ситуацию с возможным исключением «Кузни» из КХЛ

    – Вы меня не разыгрываете? «Кузни» может не быть в КХЛ? А в чем причина? Какие преподносятся аргументы?

    – Например, старый дворец. Проблемное финансирование.

    – Я общался с руководителем новокузнецкого «Металлурга» Сергеем Зиновьевым, который играл у меня в сборной. Великий центрфорвард, сейчас – хороший менеджер. Он сказал, что никаких вопросов по финансированию у них не возникает.

    Как я знаю, Зиновьев расчистил там все серьезно. Теперь проблем нет. Все в полном порядке. Прозрачно, по делу – чисто и профессионально. Вот почему я удивляюсь, когда слышу призыв: «Кузню» нужно убрать!

    – Слабые спортивные результаты.

    – А я слышал, что у нас недостаточно хороших игроков на все 29 клубов. И этот аргумент точно не выдерживает критику. Вот в КХЛ вкладываются большие средства, в первые команды. Но ведь хорошие игроки появляются благодаря Новокузнецку, и они потом подпитывают клубы-фавориты. Что же вы, ребята, хотите спилить сук, на котором сидите? Лбом упасть захотели? И теперь корите «Металлург» за последнее место? Сами засовываете клуб в дыру, обедняя состав – а потом убрать его хотите?

    Или просто помочь «Кузне», сохранить ребят и их будущее? Зачем же губить на корню? – задался вопросами Быков. 

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