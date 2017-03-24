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    Президент ЦСКА: «Главной задачей Квартальнова была победа в Кубке Гагарина. Она не выполнена»

    Теги ЦСКА Дмитрий Квартальнов КХЛ Кубок Гагарина Игорь Есмантович

    Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал расторжение контракта с главным тренером Дмитрием Квартальновым.

    «Причина обычная. Хоккейный клуб ЦСКА ставит перед собой задачу – победа в Кубке Гагарина, остальные победы налицо, они есть.

    Главная задача, которая ставилась перед ним, не выполнена. Поэтому наблюдательный совет принял решение по обоюдному желанию расторгнуть контракт. В ближайшее время объявим о назначении нового главного тренера», – сказал Есмантович.

    Квартальнов тренировал ЦСКА последние 3 сезона. Армейцы неизменно выигрывали регулярный чемпионат КХЛ, но ни разу не завоевали Кубок Гагарина. 

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