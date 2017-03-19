Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал информацию о том, что главный тренер команды Дмитрий Квартальнов будет отправлен в отставку и его сменит .

«Это вброс непонятных людей, что здесь еще комментировать. Вы же знаете, что у Дмитрия Квартальнова контракт до 2019 года. Нам еще только предстоит подводить итоги сезона», – сказал Есмантович.

Ранее сообщалось, что Быков является главным кандидатом на замену Дмитрию Квартальнову. Напомним, что армейцы вчера вылетели из Кубка Гагарина, уступив в шести матчах «Локомотиву» в полуфинале плей-офф Западной конференции.