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    Президент ЦСКА: «Информация о Быкове – вброс непонятных людей»

    Теги ЦСКА Вячеслав Быков Дмитрий Квартальнов КХЛ Игорь Есмантович

    Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал информацию о том, что главный тренер команды Дмитрий Квартальнов будет отправлен в отставку и его сменит Вячеслав Быков.

    «Это вброс непонятных людей, что здесь еще комментировать. Вы же знаете, что у Дмитрия Квартальнова контракт до 2019 года. Нам еще только предстоит подводить итоги сезона», – сказал Есмантович.

    Ранее сообщалось, что Быков является главным кандидатом на замену Дмитрию Квартальнову. Напомним, что армейцы вчера вылетели из Кубка Гагарина, уступив в шести матчах «Локомотиву» в полуфинале плей-офф Западной конференции.

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