Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Игорь Есмантович о 2 млрд рублей на новичков: «Суммы в прессе не соответствуют действительности»

    Теги ЦСКА переходы бизнес КХЛ Максим Шалунов Сергей Шумаков Константин Окулов Игорь Есмантович

    Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал переход трех нападающих Максима Шалунова, Сергея Шумакова и Константина Окулова из «Сибири», а также опроверг информацию о том, что армейцы потратили на новичков примерно 2 млрд рублей.

    «Что касается истории с деньгами, то информация в СМИ недостоверна. К сожалению, есть моменты, когда наша пресса ведет себя так, как считает нужным, не получая информацию из первых источников. Откуда берутся миллиарды, я не понимаю.

    Конечно, переходы хоккеистов регламентируются финансами. Шумаков, Шалунов и Окулов пришли за денежную компенсацию. Но суммы в прессе не соответствуют действительности», – сказал Есмантович.

    По информации «Спорт-Экспресса», ЦСКА перечислил новосибирцам суммарно 425 миллионов рублей компенсации.

    Призыв-2017. ЦСКА творит дичь

    ЦСКА растаскивает «Сибирь» и подписывает Капризова

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться