Игорь Есмантович о 2 млрд рублей на новичков: «Суммы в прессе не соответствуют действительности»

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал переход трех нападающих , Сергея Шумакова и Константина Окулова из «Сибири», а также опроверг информацию о том, что армейцы потратили на новичков примерно 2 млрд рублей.

«Что касается истории с деньгами, то информация в СМИ недостоверна. К сожалению, есть моменты, когда наша пресса ведет себя так, как считает нужным, не получая информацию из первых источников. Откуда берутся миллиарды, я не понимаю.

Конечно, переходы хоккеистов регламентируются финансами. Шумаков, Шалунов и Окулов пришли за денежную компенсацию. Но суммы в прессе не соответствуют действительности», – сказал Есмантович.

По информации «Спорт-Экспресса», ЦСКА перечислил новосибирцам суммарно 425 миллионов рублей компенсации.

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