Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что клубы, которые не смогут соответствовать новым стандартам, вероятно, будут вынуждены выступать в других лигах.

«Нужно стремиться к самоокупаемости. Лига третий год показывает прибыль, но клубы на 52 процента зависят от госфинансирования.

Мы можем и должны с нашим продуктом, КХЛ, зарабатывать на азиатских и тихоокеанских рынках, но при этом нужно снижать затраты. Это за счет потолка зарплат.

И, возможно, мы будем применять непопулярные меры. Клубам, которые будут не подходить под новые стандарты, возможно, придется выступать в других лигах», – сказал Чернышенко.

Вячеслав Фетисов: «В КХЛ богатые клубы забирают лучших хоккеистов из других команд. Купленный результат ничего не стоит»

История неуспеха. Чернышенко пора уходить