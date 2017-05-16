Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко высказал мнение, что оптимально в лиге должны играть 24 команды.

«Оптимальное количество клубов лиги – 24. Это количество математически рассчитано.

Мы понимаем, что пересмотр числа клубов и оптимизация состава позволят решить вопрос с сокращением расходов, которые идут на компенсации игрокам.

Будет стимулирован рынок труда, квалифицированных игроков сейчас на такое количество клубов лиги недостаточно», – заявил Чернышенко.

В прошедшем сезоне в КХЛ играли 29 команд.