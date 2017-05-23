Генеральный менеджер Леонид Вайсфельд рассказал, какие системные ошибки есть в российском хоккее и как необходимо решать эти проблемы.

– Сильные игроки у нас будут появляться всегда, какая бы лига не была. Потому что страна огромная, в хоккей играет много людей и талантов хватает.

Но если рассматривать этот вопрос глобально, то вот в с утра до ночи только и думают – как выровнять уровень команд? Да и для гораздо лучше, чтоб чемпион мира менялся каждый год. Чтоб интерес был!

А в расстояние между бедными и богатыми увеличивается. По-моему, нам эту дистанцию надо сокращать! Бюджеты богатых клубов понемногу уменьшать, а бедных, наоборот, вверх подтягивать.

– Вводить жесткий потолок зарплат?

– Однозначно. Пусть он будет хоть пять миллиардов, но обязательно жесткий. Нельзя бесконечно его превышать. Вот 24 мая состоится Совет директоров КХЛ, который примет решение по этом вопросу. Например, руководитель «Сибири» высказал недавно точку зрения, с которой и я согласен, – давайте определимся! Либо мы поднимаем коммерческую привлекательность лиги, либо у нас клубы пол зимы не играют в хоккей. Плюс сумасшедшие перерывы на Евротуры. Понятно, что они нужны для сборной. Но канадцы вон приехали, познакомились в аэропорту и опять в финале сыграли.

– Но ведь окна в чемпионате делаем не мы. Это требование ИИХФ. Если проигнорируем его, поссоримся с международной федерацией хоккея.

– Зачем ссориться? Пусть сборная играет на Евротуре. Но чемпионат при этом останавливать не надо. Берите максимум два человека с клуба в сборную и играйте.

– Наша лига в последние годы заточена под интересы сборной. Однако при этом наблюдается странный парадокс! Игроки нашей национальной команды рвут контракты с российскими клубами и уезжают в . И это перед Олимпиадой, в которой они тем самым не смогут принять участие.

– Тут все очень просто. Представь, что ты оперный певец. Где ты предпочтешь петь – Шепетовке или Ла Скала? Какая Олимпиада, если тебе сегодня говорят – в Ла Скала есть контракт. А завтра его может уже не быть! Не дай бог травма. Или просто сезон не сложится, молодые конкуренты подрастут… Там же очередь стоит на каждое место! Важно, какие у человека приоритеты. Если нужны деньги – лучше остаться в России. Здесь их больше заработаешь. Или, например, вариант Евгения Медведева. Человек в 30 лет поехал в «Филадельфию», чтобы сам себе доказать – я могу играть в НХЛ. Сыграл, доказал. И вернулся обратно, – сказал Вайсфельд.

Что на самом деле наиграл Знарок к Олимпиаде-2018?