Барри Троц: «Не хочу отвечать на вопросы об Овечкине»
Главный тренер «Вашингтона» Барри Троц после поражения от «Питтсбурга» (0:2, 3-4 в серии) в решающем матче 2-го раунда Кубка Стэнли отказался комментировать игру капитана команды Александра Овечкина, который единственным завершил эту встречу с показателем полезности «-2».
– Почему, по-вашему, Овечкин ни разу в карьере не выстрелил в плей-офф?
– Сейчас я на эмоциях и не хочу отвечать на этот вопрос. Мы побеждаем и проигрываем всей командой – пожалуй, это лучший ответ, что я сейчас могу дать.
Не хочу отвечать на вопросы об Ови, – сказал Троц.
В 13 матчах текущего Кубка Стэнли Овечкин набрал 8 (5+3) очков.
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