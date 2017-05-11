Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Барри Троц: «Не хочу отвечать на вопросы об Овечкине»

    Теги Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин Барри Троц НХЛ

    Главный тренер «Вашингтона» Барри Троц после поражения от «Питтсбурга» (0:2, 3-4 в серии) в решающем матче 2-го раунда Кубка Стэнли отказался комментировать игру капитана команды Александра Овечкина, который единственным завершил эту встречу с показателем полезности «-2».

    – Почему, по-вашему, Овечкин ни разу в карьере не выстрелил в плей-офф?

    – Сейчас я на эмоциях и не хочу отвечать на этот вопрос. Мы побеждаем и проигрываем всей командой – пожалуй, это лучший ответ, что я сейчас могу дать.

    Не хочу отвечать на вопросы об Ови, – сказал Троц.

    В 13 матчах текущего Кубка Стэнли Овечкин набрал 8 (5+3) очков.

    Худший матч в карьере Овечкина

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться