Главный тренер «Вашингтона» Барри Троц после поражения от «Питтсбурга» (0:2, 3-4 в серии) в решающем матче 2-го раунда Кубка Стэнли отказался комментировать игру капитана команды Александра Овечкина, который единственным завершил эту встречу с показателем полезности «-2».

– Почему, по-вашему, Овечкин ни разу в карьере не выстрелил в плей-офф?

– Сейчас я на эмоциях и не хочу отвечать на этот вопрос. Мы побеждаем и проигрываем всей командой – пожалуй, это лучший ответ, что я сейчас могу дать.

Не хочу отвечать на вопросы об Ови, – сказал Троц.

В 13 матчах текущего Кубка Стэнли Овечкин набрал 8 (5+3) очков.

Худший матч в карьере Овечкина