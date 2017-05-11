Капитан «Вашингтона» стал единственным игроком решающего матча 2-го раунда плей-офф против (0:2, 3–4 в серии), завершившим встречу с показателем полезности «-2».

В присутствии россиянина «пингвины» дважды забрасывали шайбу. При этом во втором случае именно Овечкин совершил потерю у борта, после которой Патрик Хернквист забил второй гол.

Сегодня Овечкин провел на льду 18:22, нанес 4 броска в створ ворот и применил 4 силовых приема.

Защитник Дмитрий Орлов завершил матч с полезностью «-1», его одноклубник форвард Евгений Кузнецов – с «0».

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