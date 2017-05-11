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    Александр Овечкин: «Мы старались изо всех сил, но не забили»

    Теги Питтсбург Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин НХЛ

    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал вылет из Кубка Стэнли после поражения от «Питтсбурга» (0:2) в решающем матче 2-го раунда (3–4 в серии).

    «Мы старались изо всех сил, но без голов нельзя выиграть. У нас было много моментов, но мы не забили.

    Мы совершили пару ошибок, и это стоило нам выхода в финал конференции», — сказал Овечкин.

    «Вашингтон» — «Питтсбург». Только Овечкин завершил матч с полезностью «-2»

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