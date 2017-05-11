Капитан «Вашингтона» прокомментировал вылет из Кубка Стэнли после поражения от (0:2) в решающем матче 2-го раунда (3–4 в серии).

«Мы старались изо всех сил, но без голов нельзя выиграть. У нас было много моментов, но мы не забили.

Мы совершили пару ошибок, и это стоило нам выхода в финал конференции», — сказал Овечкин.

«Вашингтон» — «Питтсбург». Только Овечкин завершил матч с полезностью «-2»