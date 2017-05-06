Главный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг после поражения от национальной команды России (1:2 Б) в стартовом матче заявил, что гол Сергея Андронова был забит после нарушения правил.

«Сомнительный гол. Несколькими эпизодами ранее у борта был очевидный пас рукой – как в гандболе. Я даже посмотрел этот повтор по видео», – сказал Гренборг.