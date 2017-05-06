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    Рикард Гренборг: «Перед голом Андронова был пас рукой»

    Теги сборная России судьи Сергей Андронов сборная Швеции ЧМ-2017 Рикард Гренборг

    Главный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг после поражения от национальной команды России (1:2 Б) в стартовом матче ЧМ-2017 заявил, что гол Сергея Андронова был забит после нарушения правил.

    «Сомнительный гол. Несколькими эпизодами ранее у борта был очевидный пас рукой – как в гандболе. Я даже посмотрел этот повтор по видео», – сказал Гренборг.

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