Главный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал победу над командой Швеции (2:1 Б) в первом матче ЧМ-2017.

«Хорошо сыграли, молодцы. Василевский сегодня здорово играл, и я думаю, что он привыкнет к большим площадкам и будет еще лучше играть.

По овертайму три на три - мы готовились к нему.

Я думаю в пропущенной шайбе нет ошибки Артема Зуба, он все правильно делал. Ошибка была во время смены, шайба в нашей зоне, крайним нападающим надо было доиграть момент и только после этого меняться.

По составу что будет дальше, пока не могу сказать, тем более вы видели, какая игра – силовая, в кость. У нас хорошая команда, и за счет характера мы сегодня смогли победить», – заявил Знарок.