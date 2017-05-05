Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Олег Знарок: «У нас хорошая команда, и за счет характера мы смогли победить Швецию»

    Теги сборная России сборная Швеции Олег Знарок Андрей Василевский ЧМ-2017 Артем Зуб

    Главный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал победу над командой Швеции (2:1 Б) в первом матче ЧМ-2017.

    «Хорошо сыграли, молодцы. Василевский сегодня здорово играл, и я думаю, что он привыкнет к большим площадкам и будет еще лучше играть.

    По овертайму три на три - мы готовились к нему.

    Я думаю в пропущенной шайбе нет ошибки Артема Зуба, он все правильно делал. Ошибка была во время смены, шайба в нашей зоне, крайним нападающим надо было доиграть момент и только после этого меняться.

    По составу что будет дальше, пока не могу сказать, тем более вы видели, какая игра – силовая, в кость. У нас хорошая команда, и за счет характера мы сегодня смогли победить», – заявил Знарок.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться