Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал, как будет подбираться состав на ЧМ-2017.

«В итоге у нас с Олегом Знарком следующая концепция. Есть информация по Олимпиаде. Есть успешное выступление в сезоне сборной России, составленной из игроков КХЛ.

Во главе угла у нас стоит результат. Всегда. И в сборную России мы вызываем лучших хоккеистов. Но с учетом общей картины мы пришли к тому, что три звена у нас будут составлены из игроков КХЛ, одно – из игроков НХЛ. А вратари – отдельная тема, ее пока вынесем за скобки.

Такая концепция на этот чемпионат мира утверждена руководством федерации. Наша задача – брать золото и побеждать в каждом матче», – отметил Ротенберг.