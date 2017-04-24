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    Роман Ротенберг: «Три звена сборной будут составлены из игроков КХЛ, одно – из игроков НХЛ»

    Теги сборная России НХЛ Олег Знарок КХЛ ЧМ-2017 Роман Ротенберг

    Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал, как будет подбираться состав на ЧМ-2017.

    «В итоге у нас с Олегом Знарком следующая концепция. Есть информация по Олимпиаде. Есть успешное выступление в сезоне сборной России, составленной из игроков КХЛ.

    Во главе угла у нас стоит результат. Всегда. И в сборную России мы вызываем лучших хоккеистов. Но с учетом общей картины мы пришли к тому, что три звена у нас будут составлены из игроков КХЛ, одно – из игроков НХЛ. А вратари – отдельная тема, ее пока вынесем за скобки.

    Такая концепция на этот чемпионат мира утверждена руководством федерации. Наша задача – брать золото и побеждать в каждом матче», – отметил Ротенберг.

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