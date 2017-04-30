Вице-президент ФХР Роман Ротенберг поделился информацией о составе сборной России.

«Из олимпийской сборной вызываются , Барабанов и Красковский. Второго числа будет определен состав, который полетит на чемпионат мира.

Думаю, вносить в заявку будем сразу практически полный состав, за исключением, наверное, трех мест», – сказал функционер.