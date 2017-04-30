Роман Ротенберг: «Из олимпийской сборной вызываются Капризов, Барабанов и Красковский. Во вторник определится состав на ЧМ»
Вице-президент ФХР Роман Ротенберг поделился информацией о составе сборной России.
«Из олимпийской сборной вызываются Капризов, Барабанов и Красковский. Второго числа будет определен состав, который полетит на чемпионат мира.
Думаю, вносить в заявку будем сразу практически полный состав, за исключением, наверное, трех мест», – сказал функционер.
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