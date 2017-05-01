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    «Сибирь» обменяла Шумакова, Шалунова и Окулова в ЦСКА на Шарова и денежную компенсацию

    Теги Сибирь ЦСКА переходы КХЛ Максим Шалунов Сергей Шумаков Константин Окулов Александр Шаров

    Нападающие «Сибири» Константин Окулов, Максим Шалунов и Сергей Шумаков продолжат карьеру в ЦСКА.

    Взамен новосибирский клуб получит форварда Александра Шарова и денежную компенсацию.

    Накануне «Сибирь» продлила контракты с Шалуновым, Шумаковым и Окуловым, тремя лучшими бомбардирами команды среди россиян, на три года.

    21-летний Шаров – серебряный призер МЧМ-2013. Два последних сезона выступал за «Звезду», фарм-клуб ЦСКА в ВХЛ. В 43 матчах чемпионата-2016/17 набрал 24 (7+17) очка, в 5 играх плей-офф на его счету 3 (2+1) балла за результативность.

    Ранее сообщалось, что Шалунов, Шумаков и Окулов перейдут в ЦСКА за 410 миллионов рублей.

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