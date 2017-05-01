«Сибирь» обменяла Шумакова, Шалунова и Окулова в ЦСКА на Шарова и денежную компенсацию

Нападающие «Сибири» Константин Окулов, Максим Шалунов и Сергей Шумаков продолжат карьеру в .

Взамен новосибирский клуб получит форварда и денежную компенсацию.

Накануне «Сибирь» продлила контракты с Шалуновым, Шумаковым и Окуловым, тремя лучшими бомбардирами команды среди россиян, на три года.

21-летний Шаров – серебряный призер МЧМ-2013. Два последних сезона выступал за «Звезду», фарм-клуб ЦСКА в ВХЛ. В 43 матчах чемпионата-2016/17 набрал 24 (7+17) очка, в 5 играх плей-офф на его счету 3 (2+1) балла за результативность.

Ранее сообщалось, что Шалунов, Шумаков и Окулов перейдут в ЦСКА за 410 миллионов рублей.