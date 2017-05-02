Игорь Есмантович: «ЦСКА надеется на долгосрочное сотрудничество с Капризовым»
Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал переход нападающего Кирилла Капризова из «Салавата Юлаева» в армейский клуб.
«По Кириллу мы вчера после объявления о переходе говорили с его отцом. Его папа понимает, что игроку надо развиваться.
Мы попытались найти общие точки соприкосновения, потому что Кирилл должен еще немного поиграть в России, и договорились о том, что в ближайшее время мы встретимся и поговорим по сроку контракта конкретнее, то есть о возможном продлении.
У Капризова еще год контракта. Мы надеемся на долгосрочное сотрудничество», — сказал Есмантович.
20-летний Капризов играл за «Салават» с 2016 года, в сезоне-2016/17 форвард провел 54 игры за уфимский клуб и набрал 45 (23+22) очков.
Подробную статистику выступлений Капризова можно посмотреть здесь.
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