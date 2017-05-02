Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал переход нападающего Кирилла Капризова из «Салавата Юлаева» в армейский клуб.

«По Кириллу мы вчера после объявления о переходе говорили с его отцом. Его папа понимает, что игроку надо развиваться.

Мы попытались найти общие точки соприкосновения, потому что Кирилл должен еще немного поиграть в России, и договорились о том, что в ближайшее время мы встретимся и поговорим по сроку контракта конкретнее, то есть о возможном продлении.

У Капризова еще год контракта. Мы надеемся на долгосрочное сотрудничество», — сказал Есмантович.

20-летний Капризов играл за «Салават» с 2016 года, в сезоне-2016/17 форвард провел 54 игры за уфимский клуб и набрал 45 (23+22) очков.

Подробную статистику выступлений Капризова можно посмотреть здесь.

Таблица переходов КХЛ