Драфт НХЛ-2017. «Нью-Джерси» выиграл на лотерее общий 1-й выбор, «Филадельфия» – 2-й, «Даллас» – 3-й
НХЛ провела драфт-лотерею, которая определила, в каком порядке клубы, не попавшие в плей-офф, а также новичок чемпионата «Вегас» будут выбирать молодых игроков на драфте-2017.
Право общего первого выбора досталось «Нью-Джерси», чьи шансы на выигрыш составляли 8,5%.
Лотерею за второй пик выиграла «Филадельфия» (вероятность этого составляла 2,2%), а за третий – «Даллас» (5,8%).
Места с первого по 15-е распределились так:
1. «Нью-Джерси»
3. «Даллас»
4. «Колорадо»
5. «Ванкувер»
6. «Вегас»
7. «Аризона»
8. «Баффало»
9. «Детройт»
10. «Флорида»
11. «Лос-Анджелес»
12. «Каролина»
13. «Виннипег»
14. «Тампа-Бэй»
15. «Айлендерс»
Драфт НХЛ-2017 пройдет в Чикаго 23-24 июня. Его главные фавориты – нападающие Нолан Патрик («Брэндон», WHL), Нико Хишир («Галифакс», QMJHL) и Габриэль Виларди («Виндзор», OHL).
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