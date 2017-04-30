НХЛ провела драфт-лотерею, которая определила, в каком порядке клубы, не попавшие в плей-офф, а также новичок чемпионата «Вегас» будут выбирать молодых игроков на драфте-2017.

Право общего первого выбора досталось «Нью-Джерси», чьи шансы на выигрыш составляли 8,5%.

Лотерею за второй пик выиграла «Филадельфия» (вероятность этого составляла 2,2%), а за третий – (5,8%).

Места с первого по 15-е распределились так:

1. «Нью-Джерси»

2.

3. «Даллас»

4. «Колорадо»

5.

6. «Вегас»

7. «Аризона»

8. «Баффало»

9.

10. «Флорида»

11. «Лос-Анджелес»

12. «Каролина»

13. «Виннипег»

14.

15. «Айлендерс»

Драфт НХЛ-2017 пройдет в Чикаго 23-24 июня. Его главные фавориты – нападающие Нолан Патрик («Брэндон», WHL), Нико Хишир («Галифакс», QMJHL) и Габриэль Виларди («Виндзор», OHL).