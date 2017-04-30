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    Драфт НХЛ-2017. «Нью-Джерси» выиграл на лотерее общий 1-й выбор, «Филадельфия» – 2-й, «Даллас» – 3-й

    Теги Нью-Джерси Айлендерс Филадельфия Баффало Тампа-Бэй Каролина Флорида Детройт Ванкувер Колорадо Даллас Лос-Анджелес Аризона НХЛ драфт НХЛ Вегас Виннипег

    НХЛ провела драфт-лотерею, которая определила, в каком порядке клубы, не попавшие в плей-офф, а также новичок чемпионата «Вегас» будут выбирать молодых игроков на драфте-2017.

    Право общего первого выбора досталось «Нью-Джерси», чьи шансы на выигрыш составляли 8,5%.

    Лотерею за второй пик выиграла «Филадельфия» (вероятность этого составляла 2,2%), а за третий – «Даллас» (5,8%).

    Места с первого по 15-е распределились так:

    1. «Нью-Джерси»

    2. «Филадельфия»

    3. «Даллас»

    4. «Колорадо»

    5. «Ванкувер»

    6. «Вегас»

    7. «Аризона»

    8. «Баффало»

    9. «Детройт»

    10. «Флорида»

    11. «Лос-Анджелес»

    12. «Каролина»

    13. «Виннипег»

    14. «Тампа-Бэй»

    15. «Айлендерс»

    Драфт НХЛ-2017 пройдет в Чикаго 23-24 июня. Его главные фавориты – нападающие Нолан Патрик («Брэндон», WHL), Нико Хишир («Галифакс», QMJHL) и Габриэль Виларди («Виндзор», OHL).

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