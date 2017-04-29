Андрей Василевский: «Парни обсуждают слова Кучерова о «Тампа-Бэй». Никто не любит правды»
Вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский высказался о ситуации вокруг нападающего Никиты Кучерова.
Форвард заявил, что некоторые хоккеисты засиделись во флоридской команде и перестали работать. Журналист Мартин Феннелли рекомендовал нападающему заткнуться.
«Я не читал то, что сказал Кучеров, поэтому не готов давать какие-то оценки. Но я знаю: парни обсуждают это. Знаете, никто не любит правды. Если кто-то сказал правду, все сразу начинают его обвинять, мол, этот парень зазнался и говорит ненормальные вещи.
Если Кучеров что-то сказал, это его право. Но я, повторюсь, обсуждать эту тему не хотел бы. Ограничусь тем, что сказал: никто не любит правды.
Мы сами виноваты, что не попали в плей-офф. Где-то должны были забивать, где-то – не пропускать важные голы», – сказал Василевский.
Никита Кучеров: «Некоторые ребята уже засиделись в «Тампе», перестали работать»
Журналист Tampa Bay Times: «Кучерову следовало бы заткнуться»
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