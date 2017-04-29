Журналист Tampa Bay Times Мартин Феннелли подверг резкой критике российского форварда «Тампы» , который ранее заявил, что некоторые его партнеры засиделись в «Тампе».

Свою колонку он озаглавил так: «Кучерову следовало бы заткнуться».

«Кучеров дождался возвращения в Россию, чтобы раскритиковать усилия своих партнеров в этом разочаровывающем для команды сезоне, в котором она не вышла в плей-офф.

По ходу сезона он в основном держал рот на замке, возможно, этот его приступ гнева как-то срежиссирован. Но покажи, что у тебя есть мужество. Сделай это здесь, а не пали издалека. Не рассказывай российским медиа, что игроки «Тампы» «получили свои деньги и перестали выкладываться». Да, это перевод, конечно же.

Давайте не будем слишком углубляться во все это. Я думаю, что достаточно скоро эту историю забудут.

Да, в какой-то степени я даже рад, что Кучеров так высказался. должна быть в плей-офф. Ее там нет. Этого недостаточно для Кучерова. И не должно быть достаточно для кого-то еще.

Ладно, это все пройдет. И все же, вот совет для Кучерова: если хочешь жаловаться, делай это здесь. И будь готов ответить на некоторые вопросы от товарищей по команде и прессы, когда вернешься. Это часть работы лидера. Посмотрим, как Кучеров справится с этим», – написал Феннелли.

Никита Кучеров: «Некоторые ребята уже засиделись в «Тампе», перестали работать»