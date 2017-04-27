Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров пояснил, почему этот сезон сложился для него тяжело.

– То, что выбыл капитан Стивен Стэмкос – стало ударом? Да, у вас больше игрового времени, но ведь «Тампа» стала слабее.

– Поначалу было тяжело. Потому что только-только создалось звено я, Намес (Наместников), Стэмкос. Нас поставили вместе на 10 матчей. И как раз в девятом Стивен получил травму.

А ведь мы очень хорошо играли. Наладили взаимодействие. Могу сказать, это были мои лучшие девять матчей за все четыре года в НХЛ. Я очень сильно расстроился. Потом тренеры начали менять состав, переводить меня из звена в звено. Партнеры были как в калейдоскопе. И очень трудно привыкнуть, потому что ребята не играют на уровне Стэмкоса. И тяжело объяснить, как я с ним играл. Меня немного не понимали. Возникали проблемы…

Стивен, я и Намес были на одной волне. Мы думали одинаково. Не надо было что-то друг другу объяснять, кто где будет на площадке.

– Например, вы говорите новому партнеру, где надо быть, а он ногами не успевает туда доехать.

– Весь сезон я мучился. Сломался Стэмкос, и я никак не мог найти партнеров, с кем было бы идеальное взаимопонимание. А с Джонатаном Друэном меня почему-то не ставил тренер. Хотя когда однажды мы пересеклись, то очень хорошо пошла игра, – сообщил Кучеров.

В этом сезоне Кучеров набрал 85 (40+45) очков в регулярном чемпионате – его лучший результат за 4 года в НХЛ.

Форвард «Тампы» Стивен Стэмкос провел 17 матчей, после чего выбыл до конца сезона из-за травмы.

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