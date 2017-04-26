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    Никита Кучеров: «Олимпиада? Как в НХЛ скажут, так и поступлю»

    Теги сборная России Тампа-Бэй Стив Айзерман Пхенчхан-2018 Никита Кучеров олимпийский хоккейный турнир

    Нападающий «Тампы» Никита Кучеров заявил, что не поедет на Олимпийские игры, если НХЛ не даст на это согласие.

    «Как в НХЛ скажут, так и поступлю, ведь мое мнение не имеет значения. Конечно, я бы хотел поехать на Олимпиаду. С детства следил за Играми, ведь все дети мечтают сыграть за свою сборную на Олимпиаде. 

    Жалко, если в итоге игроков НХЛ не отпустят в Корею и у меня и у других ребят не будет шанса поиграть на Олимпиаде. Но мы будем делать так, как скажут.

    С Стивом Айзерманом не разговаривал, так что не могу ничего сказать», – заявил Кучеров.

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