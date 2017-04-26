Нападающий «Тампы» Никита Кучеров заявил, что не поедет на Олимпийские игры, если НХЛ не даст на это согласие.

«Как в НХЛ скажут, так и поступлю, ведь мое мнение не имеет значения. Конечно, я бы хотел поехать на Олимпиаду. С детства следил за Играми, ведь все дети мечтают сыграть за свою сборную на Олимпиаде.

Жалко, если в итоге игроков НХЛ не отпустят в Корею и у меня и у других ребят не будет шанса поиграть на Олимпиаде. Но мы будем делать так, как скажут.

С Стивом Айзерманом не разговаривал, так что не могу ничего сказать», – заявил Кучеров.