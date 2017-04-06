Глава Ассоциации игроков НХЛ Доналд Фер прокомментировал решение владельцев клубов НХЛ не участвовать в Олимпиаде-2018.

– Почему пункта об участии НХЛ в Олимпиадах нет в коллективном соглашении?

– Ответ очень прост. У нас была договоренность по Сочи. Плюс у нас была такая общая позиция: если расходы на поездку и страховку нам оплачивают, то мы находим способ поехать на Олимпиаду.

Когда шли переговоры по коллективному соглашению в 2005 году, мы знали, где будут Игры, знали, что Олимпиада-2010 будет в Ванкувере. При следующих переговорах мы только узнали про Корею.

Если коротко: никто не думал, что владельцы клубов займут такую позицию – мы ее назвали близорукой в нашем заявлении. Очевидно, что это противоречит развитию хоккея.

Возможно, через 10-12 лет Кубок мира, который мы провели в прошлом году, будет заметным мировым событием. Но пока он таковым не является. И с точки зрения аудитории во всем мире – нет ничего лучше Олимпиады.

И если взять аудиторию в Азии, которую все, в том числе НХЛ, пытаются заинтересовать, – почему вы отказываетесь от многочасовых программ на ТВ? Телевидение расскажет об игроках НХЛ тем людям, которые по-другому о них не узнают.

Из этого можно извлечь преимущество – мы достаточно умны для этого. Но по какой-то причине в этот раз НХЛ заявила: «Так, кто-нибудь, заплатите мне. Никто не хочет платить? Тогда я иду домой».

– Новая аудитория в Азии – это хорошо. Но в чем конкретная финансовая выгода для владельца клуба?

– Смотря какой у вас горизонт ожиданий. Если это ближайшие несколько месяцев и вы не верите в долгосрочный план, в инвестиции, в привлечение новых клиентов, тогда, возможно, никакой выгоды нет.

Если же вы хотите вести бизнес, делая инвестиции, рекламируя свой продукт, привлекая новых болельщиков и привлекая другие страны, то вам нужна Олимпиада.

Допустим, Amazon скажет: «Не могу понять, в чем моя выгода от такого-то бизнеса в таких-то странах через 6 недель. Сворачиваемся». Ни один бизнес, который хочет расти, так не делает. НБА уже давно ведет свою деятельность во всем мире.

Когда вы говорите, какая прибыль от Олимпиады, вы должны и спросить, а если от этого какой-то вред. Разве кто-то сказал, что доходы НХЛ в Северной Америке падают из-за участия в Олимпиаде? Никто даже не намекнул.

– То, что пункт об участии в Олимпиаде не включен в коллективное соглашение – это ошибка? Понятно, что задним числом...

– В ретроспективе – разве кто-то ожидал такого подхода от НХЛ? Возможно. Но в тех переговорах, которые тогда шли... Во-первых, речь шла о более значительных вещах. И игроки сделали очень большие уступки владельцам клубов. И оказалось, что этого недостаточно.

– Повлияет ли эта непростая ситуация на следующие переговоры по коллективному соглашению?

– Если игроки скажут: «Жаль, что этого пункта не было в CBA». И жизнь продолжится, как будто ничего не случилось – это один момент. Но я думаю, это крайне маловероятно. Хоккеисты это не забудут.

Второй момент. Есть игроки, для которых это либо единственный, либо последний шанс сыграть на Олимпиаде. Жизнь хоккеиста может быть коротка. То есть игрокам может быть нанесен ущерб, который уже не исправить, – сказал Фер в эфире Sportsnet 590 The Fan.

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