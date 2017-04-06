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    Ник Кипреос: «Доходы НХЛ в Северной Америке не растут – и мы отказываемся от рынка в Азии с миллиардом людей?»

    Теги Гэри Беттмэн бизнес НХЛ МОК Ассоциация игроков НХЛ Пхенчхан-2018 Пекин-2022 олимпийский хоккейный турнир Ник Кипреос

    Эксперт Sportsnet Ник Кипреос рассказал, почему НХЛ ошиблась, запретив своим хоккеистам участвовать в Олимпиаде-2018.

    – У каждой из сторон здесь есть логичные аргументы в свою пользу. Но в итоге, если посмотреть на картину в целом, я считаю, что отказ поехать на Олимпиаду – это плохое бизнес-решение.

    Да, 13-часовая разница – это неудобно, да, НХЛ – единственная лига, вынужденная останавливать чемпионат, да, есть риск потерять игроков из-за травм. Но однажды НХЛ решила участвовать в проекте на уровне сборных.

    И в последние годы мы видим, что доходы НХЛ не растут с той же скоростью, с какой росли в последние 5-10 лет. Потолок зарплат не растет – следовательно, доходы НХЛ остаются на том же уровне.

    Вырастут ли они? Новых ТВ-сделок в ближайшем будущем нет. Могут ли клубы повысить цены на билеты – большой вопрос. Хотя у «Торонто» с этим проблем нет.

    Но рост доходов теперь и в будущем зависит от других стран. И этот отказ от Олимпиады негативно на это повлияет.

    – Антон Строльман сказал: «НХЛ – кучка миллиардеров, которые пытаются заработать лишний доллар». Это справедливо?

    – Они хотят получить больше, чем имеют сейчас. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять это. НХЛ хотела втянуть в переговоры либо профсоюз, либо МОК – и ни те, ни те на уступки не пошли. Время договориться еще есть. Но и НХЛ, и МОК очень упрямы. Кому-то надо будет уступить.

    Надеюсь, МОК ценит участие НХЛ в Олимпиаде и тоже считает финал хоккейного турнира важным событием, закрывающим Игры. МОК придется дать что-то НХЛ, чтобы та сохранила лицо. Надеюсь, NBC поможет этим сторонам договориться. 

    – Но 13-часовая разница во времени – это все-таки очень неудобно.

    – Возможно, это турнир не для нас. Возможно, это турнир для нового рынка, который НХЛ пытается завоевать. Пусть это будет Олимпиада для Азии – миллиард людей! Похоже, что этот рынок готов к приходу НХЛ. Мы читаем, что там вовсю строятся новые катки.

    Думаете, в Северной Америке сейчас строятся катки? У меня для вас новости: никаких катков. Они стоят 10 млн долларов, они не окупаются. У нас проблемы в Северной Америке одна из которых – нет новых денег.

    Я говорю о серьезных проблемах в нашем хоккее. Детям слишком дорого им заниматься. Новые катки не строятся, старые разрушаются. У нас есть новый рынок с миллиардом людей – и мы говорим им, что нам неинтересна эта Олимпиада?

    – Президент Sportsnet Скотт Мур сказал, что Hockey Night in Canada уже смотрит больше людей в Китае, чем в Канаде.

    – И они готовы сейчас.

    – Но НХЛ все равно собирается на Олимпиаду в Китае.

    – Нет, Корея и Китай связаны. Не надо их разделять. Это один рынок, они в одной временной зоне. Тут одно ведет к другому, это процесс, – сказал Кипреос в программе Hockey Central at Noon в эфире Sportsnet 590 The Fan. 

    Гэри Беттмэн: «Если Олимпиада так важна для игроков, им надо было прописать ее в коллективном соглашении»

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