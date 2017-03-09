НХЛ ориентируется на календарь сезона-2017/18 без паузы на Пхенчхан-2018

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн рассказал, что лига ориентируется на календарь сезона-2017/18, в котором не предусмотрена пауза на Олимпийские игры в .

– Ничего нового я вам сообщить не могу.

Подавляющее большинство клубов считает, что сезон существенно пострадает от этого.

Есть определенная усталость и негативное отношение к этой тематике.

- Что будет дальше?

– Этот вопрос надо адресовать другой стороне. Исходя из нынешнего положения дел, нам не на чем сфокусироваться.

Мы не согласны ехать. Пока мы так видим ситуацию, – сказал Беттмэн.

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