НХЛ ориентируется на календарь сезона-2017/18 без паузы на Пхенчхан-2018
Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн рассказал, что лига ориентируется на календарь сезона-2017/18, в котором не предусмотрена пауза на Олимпийские игры в Пхенчхане.
– Ничего нового я вам сообщить не могу.
Подавляющее большинство клубов считает, что сезон существенно пострадает от этого.
Есть определенная усталость и негативное отношение к этой тематике.
- Что будет дальше?
– Этот вопрос надо адресовать другой стороне. Исходя из нынешнего положения дел, нам не на чем сфокусироваться.
Мы не согласны ехать. Пока мы так видим ситуацию, – сказал Беттмэн.
Игроки НХЛ очень хотят на Олимпиаду. Но их вряд ли пустят
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