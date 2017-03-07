Нападающий «Питтсбурга» и сборной России Евгений Малкин высказался по вопросу участия игроков из в олимпийском турнире.

«Думаю, к согласию мы придем. Олимпиада есть Олимпиада. Очень редкое событие. Такой турнир бывает раз в четыре года. Не так часто, это не чемпионат мира. У многих хоккеистов Олимпиада вообще случается лишь раз в жизни. А у кого-то вообще этого может не быть. Каждый хочет сыграть в Пхенчхане. И упускать такой шанс нельзя. Любой наш хоккеист, которого я знаю, с радостью принимает вызов и летит играть за сборную. На тебя смотрит вся Россия, это совершенно другие эмоции.

Нужно взаимодействовать. Нужно, чтобы все команды приняли решение, что в чемпионате НХЛ должно быть окно. Согласие должны дать все игроки, необходимо провести круглый стол с владельцами клубов.

Не хочу об этом думать, что НХЛ запретит участвовать в Олимпиаде. Нужно жить настоящим моментом и по максимуму отдаваться ежедневным задачам. Гадать об исходе договоренностей – бессмысленное занятие. Уверен, что профсоюз игроков и лига придут к согласию. Олимпиада бывает раз в четыре года, она слишком важна для многих спортсменов, просто нельзя пропускать», – поделился мыслями хоккеист.