НХЛ. Малкин – вторая звезда дня
Национальная хоккейная лига объявила тройку лучших хоккеистов по итогам очередного игрового дня.
Первой звездой стал форвард «Питтсбурга» Ник Бонино, оформивший хет-трик в матче с «Виннипегом» (7:4).
Другой нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин, набравший в этой игре 3 (2+1) очка, был назван второй звездой.
Третьей звездой признали форварда «Бостона» Давида Крейчи, который выбил 3 (2+1) очка в игре с «Детройтом» (6:1).
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