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    НХЛ. Малкин – вторая звезда дня

    Теги рейтинги Питтсбург Бостон Евгений Малкин Давид Крейчи НХЛ Ник Бонино

    Национальная хоккейная лига объявила тройку лучших хоккеистов по итогам очередного игрового дня.

    Первой звездой стал форвард «Питтсбурга» Ник Бонино, оформивший хет-трик в матче с «Виннипегом» (7:4).

    Другой нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин, набравший в этой игре 3 (2+1) очка, был назван второй звездой.

    Третьей звездой признали форварда «Бостона» Давида Крейчи, который выбил 3 (2+1) очка в игре с «Детройтом» (6:1).

    Малкин делает хет-трик Горди Хоу

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