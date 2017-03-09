Национальная хоккейная лига объявила тройку лучших хоккеистов по итогам очередного игрового дня.

Первой звездой стал форвард Ник Бонино, оформивший хет-трик в матче с «Виннипегом» (7:4).

Другой нападающий «Питтсбурга» , набравший в этой игре 3 (2+1) очка, был назван второй звездой.

Третьей звездой признали форварда Давида Крейчи, который выбил 3 (2+1) очка в игре с «Детройтом» (6:1).

Малкин делает хет-трик Горди Хоу