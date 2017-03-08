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    НХЛ. Бобровский – первая звезда дня

    Теги рейтинги Рейнджерс Айлендерс Коламбус Сергей Бобровский НХЛ Хенрик Лундквист Андерс Ли

    Национальная хоккейная лига объявила тройку лучших хоккеистов по итогам очередного игрового дня.

    Первой звездой стал голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский, офрмивший в матче с «Нью-Джерси» (2:0) третий шатаут подряд. 28-летний россиянин отразил 33 броска.

    Нападающий «Айлендерс» Андерс Ли, забивший два гола в матче против «Эдмонтона» (4:1), был назван второй звездой.

    Третьей звездой признали вратаря «Рейнджерс» Хенрика Лундквиста, который отразил 43 броска в игре с с «Флоридой» (5:2).

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