Национальная хоккейная лига объявила тройку лучших хоккеистов по итогам очередного игрового дня.

Первой звездой стал голкипер «Коламбуса» , офрмивший в матче с «Нью-Джерси» (2:0) третий шатаут подряд. 28-летний россиянин отразил 33 броска.

Нападающий Андерс Ли, забивший два гола в матче против «Эдмонтона» (4:1), был назван второй звездой.

Третьей звездой признали вратаря Хенрика Лундквиста, который отразил 43 броска в игре с с «Флоридой» (5:2).