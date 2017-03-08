НХЛ. Бобровский – первая звезда дня
Национальная хоккейная лига объявила тройку лучших хоккеистов по итогам очередного игрового дня.
Первой звездой стал голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский, офрмивший в матче с «Нью-Джерси» (2:0) третий шатаут подряд. 28-летний россиянин отразил 33 броска.
Нападающий «Айлендерс» Андерс Ли, забивший два гола в матче против «Эдмонтона» (4:1), был назван второй звездой.
Третьей звездой признали вратаря «Рейнджерс» Хенрика Лундквиста, который отразил 43 броска в игре с с «Флоридой» (5:2).
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