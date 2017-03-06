НХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Первой звездой стал форвард «Тампы» Никита Кучеров, набравший 9 (5+4) очков в четырех матчах. В матче против «Оттавы» (5:1) нападающий оформил хет-трик.

Второй звездой признан голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский, одержавший 2 победы и трех играх, пропуская в среднем 0,33 шайбы за матч и отражая 98,9% бросков.

Третьей звездой назван вратарь «Монреаля» Кэри Прайс, выигравший 3 матча из 3, пропуская в среднем 0,66 шайб за игру и отражая 97,4% бросков.