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    НХЛ. Кучеров признан первой звездой недели, Бобровский – второй

    Теги рейтинги Монреаль Тампа-Бэй Коламбус Сергей Бобровский НХЛ Кэри Прайс Никита Кучеров

    НХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

    Первой звездой стал форвард «Тампы» Никита Кучеров, набравший 9 (5+4) очков в четырех матчах. В матче против «Оттавы» (5:1) нападающий оформил хет-трик.

    Второй звездой признан голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский, одержавший 2 победы и трех играх, пропуская в среднем 0,33 шайбы за матч и отражая 98,9% бросков.

    Третьей звездой назван вратарь «Монреаля» Кэри Прайс, выигравший 3 матча из 3, пропуская в среднем 0,66 шайб за игру и отражая 97,4% бросков.

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