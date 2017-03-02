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    НХЛ. «Тампа» сыграет с «Каролиной», «Питтсбург» в гостях у «Чикаго»

    Теги результаты Питтсбург Тампа-Бэй Каролина Чикаго НХЛ

    В очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ пройдет всего 2 матча.

    НХЛ

    Регулярный чемпионат

    Тампа-Бэй – Каролина
    Дата проведения
    2 марта, 03.00, «Amalie Arena»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Чикаго – Питтсбург
    Дата проведения
    2 марта, 04.00, «United Center»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Голдобин в «Ванкувере», Игинла в «Лос-Анджелесе». Дедлайн НХЛ-2017

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