НХЛ. «Тампа» сыграет с «Каролиной», «Питтсбург» в гостях у «Чикаго»
В очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ пройдет всего 2 матча.
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 2 марта, 03.00, «Amalie Arena»
Смотри этот матч бесплатно на Winline
- Дата проведения
- 2 марта, 04.00, «United Center»
Смотри этот матч бесплатно на Winline
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Голдобин в «Ванкувере», Игинла в «Лос-Анджелесе». Дедлайн НХЛ-2017
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.