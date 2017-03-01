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    НХЛ. «Тампа» обменяла Филппулу в «Филадельфию» на Штрайта

    Теги переходы Филадельфия Тампа-Бэй Марк Штрайт Валттери Филппула НХЛ

    Защитник «Филадельфии» Марк Штрайт продолжит карьеру в «Тампа-Бэй».

    «Флайерс» обменяли игрока в «Лайтнинг» на нападающего Валтери Филппулу, пик 4-го раунда драфта и условный пик 7-го раунда 2017 года. «Филадельфия» при этом сохраняет часть зарплаты Штрайта, которая составляет 5,25 миллиона долларов, по окончании сезона он станет неограниченно свободным агентом.

    Изучить статистику 39-летнего Штрайта можно здесь.

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