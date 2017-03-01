Защитник «Филадельфии» Марк Штрайт продолжит карьеру в .

«Флайерс» обменяли игрока в «Лайтнинг» на нападающего Валтери Филппулу, пик 4-го раунда драфта и условный пик 7-го раунда 2017 года. при этом сохраняет часть зарплаты Штрайта, которая составляет 5,25 миллиона долларов, по окончании сезона он станет неограниченно свободным агентом.

Изучить статистику 39-летнего Штрайта можно здесь.

Голдобин в «Ванкувере», Игинла в «Лос-Анджелесе». Дедлайн НХЛ-2017