Тренер «Витязя-2003» о гибели хоккеиста: «Версии непонятные. Дрались-боролись, кто-то кого-то толкнул»

Тренер «Витязя-2003» Вячеслав Курочкин описал ситуацию с гибелью 14-летнего хоккеиста Ильи Солнышкина.

– Когда я работал в ЦСКА, то тренерская была в раздевалке. В Подольске она метров в тридцати от места, где переодеваются ребята. Помню, я последним уходил со льда, оглянулся, закрыл борт и пошел к себе переодеваться.

– Все уходили мирно?

– Конечно. Через несколько минут ко мне прибегает один из родителей и говорит, что Илье Солнышкину плохо, он без сознания. Конечно, все бросаю и бегу туда. Дети напуганы, мальчишка лежит без сознания, голова набок. Рядом с ним стоит доктор, который всегда дежурит на арене, и говорит, что у Ильи признак эпилепсии.

– Вы знаете, что делать в таких ситуациях?

– Разжать рот, чтобы язык не запал в горло. Не без труда, но разжимаю ему рот – с языком все нормально. Илья дышал, но как-то неровно.

– Где была скорая помощь?

– Да ее сразу вызвали, я еще бегал, уточнял. Тогда мне казалось, что она едет на стадион вечно, но, как оказалось, все регламенты по приезду были соблюдены. Пока ждали на помощь пришла еще одна родительница. Мама Артема Горшкова – детский реаниматолог. Она спустилась на помощь и сразу же опровергла версию эпилепсии. Просто не обнаружила пульс. Я стал делать ему массаж сердца, один из родителей проводил искусственное дыхание по ее приказу. Был момент, когда Илья Солнышкин застонал. Я помню, еще ребята, которые были в раздевалке, обрадовались. Мол, парень приходит в себя. Но ничего подобного. Скорая констатировала смерть.

– Что же произошло в раздевалке?

– Я попытался узнать. Версии непонятные. Вроде бы дрались-боролись, кто-то кого-то толкнул. В основном, все так: Илья пошел на Станислава Ярового, их разнял Иван Чурюканов. Вроде бы Илье стало плохо, он оперся на скамейку, а потом упал. Я там ходил, схватившись за голову: «Ребята, как такое могло произойти?». Приехала полиция, позвонили маме Ильи. Ее состояние… в этот момент… Я не могу...

– Почему вас отстранили от работы?

– Ищут виновных, а разбираться времени нет. Но я уверен, что полиция во всем разберется.

– Ходят слухи, что агрессию среди ребят вы даже поощряли.

– Ерунда. Я всегда повторял воспитанникам одну фразу: «Не все становятся хоккеистами, но каждый, кто играет в хоккей, становится хорошим человеком». Говорил им, что даже если они не станут большими спортсменами, поиграв в команде, бок о бок с товарищами, они начнут хорошо разбираться в людях, – сказал Курочкин.

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