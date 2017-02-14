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    Директор СДЮСШОР «Витязь» Левашев: «У погибшего ребенка было вирусное поражение всех ребер»

    Теги Витязь КХЛ детский хоккей Илья Солнышкин

    Директор подольской СДЮСШОР «Витязь» Сергей Левашев рассказал о трагедии с 14-летним воспитанником клуба Ильей Солнышкиным, который погиб в результате драки с партнером по команде после тренировки.

    – Что, на ваш взгляд, стало причиной трагедии?

    – Погибший ребенок болел ОРВИ. Родители не обращались никуда и даже не оповестили тренеров школы о том, что он болел. У него было вирусное поражение всех ребер.

    – В настоящее время тренеры отстранены от работы на период проверки…

    – Тренеры показывают хорошие результаты и на региональных соревнованиях, и на первенстве России. Большинство игроков сборной – наши ребята. В настоящее время Дубровский и Курочкин отстранены от работы.
     
    – Какие взаимоотношения были у погибшего с коллективом?

    – У всех хорошие отношения. И школа наша – одна из лучших не только в Московской области, но и в России. Межличностные конфликты могут иногда возникать на пустом месте. Хоккей – это коллективный вид спорта.

    Если бы ребята плохо друг к другу относились, они бы не добивались успехов. Наши команды 2001 и 2002 годов – чемпионы России, команда 2003 года заняла второе место.

    – Будет ли школа оказывать помощь семье погибшего?

    – Мы уже помогли и еще сделаем все, что нужно, – сказал Левашев.

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