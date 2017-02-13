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    14-летний хоккеист погиб после драки в СДЮСШОР «Витязь»

    Теги Витязь происшествия драки КХЛ Ледовый дворец "Витязь" детский хоккей

    14-летний подросток скончался после тренировки в ледовом дворце «Витязь» в Подольске в субботу.

    Товарищи хоккеиста рассказали, что он погиб после драки с одноклубниками.

    «Судя по всему, он подрался с парнем. Все начали их разнимать. Парень, который оттаскивал Илью, два раза ударил его под дых, чтобы успокоить. Началось внутреннее кровотечение, Илья начал задыхаться, у него изо рта пошла кровь», – сказал знакомый скончавшегося.

    «Он на меня полез. Мы старались бороться. Нас стали разнимать. Я упал на пол, а он ударился о скамейку», – описал случившееся другой участник драки.

    Погибший мальчик ранее занимался хоккеем в Санкт-Петербурге, в школе СКА. В подольскую СДЮСШОР «Витязь» он пришел в сентябре 2016 года.

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