Президент ИИХФ Рене Фазель рассказал о ходе переговоров об участии игроков в Олимпиаде.

«Я до сих пор не уверен, какое будет принято решение, сложно прогнозировать такие вещи. Мне кажется, что шансы 50 на 50. С одной стороны, нам по-прежнему нужно ждать решения, но, с другой стороны, нам нужен план Б, если игроки НХЛ все-таки не поедут на Олимпиаду. Нам стоит обсудить временные рамки и принять решение, стоит ли нам установить дедлайн или нет.

Мы проведем встречу с советом ИИХФ и участниками олимпийского турнира для обсуждения этого вопроса, но на данный момент до сих пор существуют разногласия между нами и НХЛ. Нам нужно подождать, пока неизвестно, сколько дней, посмотрим, но время летит, поэтому нам нужен план Б, если мы не придем к соглашению. Их тоже можно понять, ведь в США дела с лигой обстоят иначе, чем в Европе. Они не хотят прерывать лигу», – сказал Фазель.

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