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    Рене Фазель: «Решение по участию игроков НХЛ в Олимпиаде должно быть принято к середине марта»

    Теги ИИХФ Рене Фазель НХЛ Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир

    Президент ИИХФ (Международная федерация хоккея) Рене Фазель подвел итоги очередного раунда переговоров с НХЛ по поводу участия игроков лиги в Олимпиаде-2018.

    «Решение должно быть принято к середине марта. Времени не так много, но я сохраняю уверенность», – сказал Фазель.

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