Президент ИИХФ (Международная федерация хоккея) Рене Фазель подвел итоги очередного раунда переговоров с по поводу участия игроков лиги в Олимпиаде-2018.

«Решение должно быть принято к середине марта. Времени не так много, но я сохраняю уверенность», – сказал Фазель.

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