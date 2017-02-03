Мозякин забросил 10 шайб в последних 5 играх и продлил результативную серию до 13 матчей

Нападающий «Магнитки» Сергей Мозякин сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА (5:4 Б).

В последних 5 играх Мозякин забросил 10 шайб, причем в трех из них делал как минимум дубль.

Кроме этого, результативная серия 35-летнего снайпера продлилась до 13 матчей.

В этом сезоне Мозякин набрал 84 (47+37) очка в 58 матчах.

Мозякин набрал 84 очка в сезоне, побив рекорд чемпионата России

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