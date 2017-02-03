Мозякин забросил 10 шайб в последних 5 играх и продлил результативную серию до 13 матчей
Нападающий «Магнитки» Сергей Мозякин сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА (5:4 Б).
В последних 5 играх Мозякин забросил 10 шайб, причем в трех из них делал как минимум дубль.
Кроме этого, результативная серия 35-летнего снайпера продлилась до 13 матчей.
В этом сезоне Мозякин набрал 84 (47+37) очка в 58 матчах.
Мозякин набрал 84 очка в сезоне, побив рекорд чемпионата России
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.