Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой звездой дня в .

31-летний хоккеист оформил дубль в матче с (5:2) и набрал свои 1000-е и 1001-е очко в . Кроме того, он вышел на 29-е место в истории лиги по голам.

Второй звездой дня назван нападающий Арттури Лехконен, набравший 3 (2+1) очка в матче с (7:4). Третьим стал партнер Овечкина по «Кэпиталс» Никлас Бэкстрем, отметившийся 4 (1+3) набранными очками.

Овечкин набрал 1000 очков в НХЛ