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    Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

    Теги Питтсбург Монреаль Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Ларс Никлас Бэкстрем Виннипег Арттури Лехконен

    Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ.

    31-летний хоккеист оформил дубль в матче с «Питтсбургом» (5:2) и набрал свои 1000-е и 1001-е очко в НХЛ. Кроме того, он вышел на 29-е место в истории лиги по голам.

    Второй звездой дня назван нападающий «Монреаля» Арттури Лехконен, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Виннипегом» (7:4). Третьим стал партнер Овечкина по «Кэпиталс» Никлас Бэкстрем, отметившийся 4 (1+3) набранными очками.

    Овечкин набрал 1000 очков в НХЛ

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    Овечкин сможет забить еще 350 голов в НХЛ и обогнать Гретцки?

    1173 голосa 1
    • Да
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      56%
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      9%

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