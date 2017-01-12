Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ
Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ.
31-летний хоккеист оформил дубль в матче с «Питтсбургом» (5:2) и набрал свои 1000-е и 1001-е очко в НХЛ. Кроме того, он вышел на 29-е место в истории лиги по голам.
Второй звездой дня назван нападающий «Монреаля» Арттури Лехконен, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Виннипегом» (7:4). Третьим стал партнер Овечкина по «Кэпиталс» Никлас Бэкстрем, отметившийся 4 (1+3) набранными очками.
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Овечкин сможет забить еще 350 голов в НХЛ и обогнать Гретцки?
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