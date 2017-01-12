НХЛ. Овечкин обогнал Айзермана, приблизившись к Гретцки по голам в большинстве в истории лиги
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в игре с «Питтсбургом» (2:0, идет 2-й период) оформил дубль.
Во втором случае россиянин забросил 203-ю шайбу в большинстве в регулярных чемпионатах и вышел на 16-е место в истории НХЛ, обогнав Стива Айзермана (202 гола).
15-ю позицию в списке занимает Уэйн Гретцки (204), 14-ю – Джо Сакик (205). Лидирует по этому показателю Дэйв Андрейчук – 274 гола в большинстве.
Кроме того, Овечкин в 111-й раз забросил не менее двух шайб в одном матче чемпионата НХЛ.
В 41 игре текущего сезона форвард набрал 35 (21+14) очков.
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