Капитан «Вашингтона» в игре с «Питтсбургом» (2:0, идет 2-й период) оформил дубль.

Во втором случае россиянин забросил 203-ю шайбу в большинстве в регулярных чемпионатах и вышел на 16-е место в истории , обогнав Стива Айзермана (202 гола).

15-ю позицию в списке занимает Уэйн Гретцки (204), 14-ю – Джо Сакик (205). Лидирует по этому показателю Дэйв Андрейчук – 274 гола в большинстве.

Кроме того, Овечкин в 111-й раз забросил не менее двух шайб в одном матче чемпионата НХЛ.

В 41 игре текущего сезона форвард набрал 35 (21+14) очков.

НХЛ. Овечкин стал 4-м россиянином, набравшим 1000 очков в лиге