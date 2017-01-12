Александр Овечкин: «Горжусь, что вхожу в элитный клуб российских игроков, набравших 1000 очков в НХЛ»
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, оформивший дубль в матче с «Питтсбургом» (5:2), прокомментировал преодоление рубежа в 1000 очков в регулярных чемпионатах НХЛ.
«Горжусь, что вхожу в элитный клуб российских хоккеистов, набравших 1000 очков за карьеру в НХЛ. Это маленькая, но легендарная компания.
Мне посчастливилось выступать вместе с Федоровым за «Вашингтон». Мы хорошо знакомы с ним, поэтому здорово находиться с ним в одной компании», — сказал Овечкин.
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Овечкин сможет забить еще 350 голов в НХЛ и обогнать Гретцки?
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