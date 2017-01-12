Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, оформивший дубль в матче с «Питтсбургом» (5:2), прокомментировал преодоление рубежа в 1000 очков в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Горжусь, что вхожу в элитный клуб российских хоккеистов, набравших 1000 очков за карьеру в . Это маленькая, но легендарная компания.

Мне посчастливилось выступать вместе с Федоровым за . Мы хорошо знакомы с ним, поэтому здорово находиться с ним в одной компании», — сказал Овечкин.