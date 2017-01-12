Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Александр Овечкин: «Горжусь, что вхожу в элитный клуб российских игроков, набравших 1000 очков в НХЛ»

    Теги Питтсбург Вашингтон Алексей Ковалев Александр Овечкин Сергей Федоров НХЛ Александр Могильный

    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, оформивший дубль в матче с «Питтсбургом» (5:2), прокомментировал преодоление рубежа в 1000 очков в регулярных чемпионатах НХЛ.

    «Горжусь, что вхожу в элитный клуб российских хоккеистов, набравших 1000 очков за карьеру в НХЛ. Это маленькая, но легендарная компания.

    Мне посчастливилось выступать вместе с Федоровым за «Вашингтон». Мы хорошо знакомы с ним, поэтому здорово находиться с ним в одной компании», — сказал Овечкин.

    Опрос

    Овечкин сможет забить еще 350 голов в НХЛ и обогнать Гретцки?

    234 голосa
    • Да
      34%
    • Нет, это фантастика
      55%
    • Кубки все равно важнее
      11%

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться