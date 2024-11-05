«Прививка» от аллергии: что такое АСИТ, кому она поможет и почему начинать курс надо до зимы

Потом может не сработать.

Это вторая статья из серии про аллергию. В первой рассказали, откуда вообще берется аллергия и как ее сейчас лечат. В этой будем говорить о наиболее перспективном и действенном способе лечения – аллергенспецифической иммунотерапии, или АСИТ. В тонкостях разбиралась наш медицинский автор Светлана Левченко.

Как и чем сейчас лечат аллергию. Что будет, если не лечить?

АСИТ – единственный метод, способный не просто справляться с симптомами аллергии, а воздействовать на причину аллергической реакции

Аллергенспецифическая иммунотерапия (АСИТ) – это метод лечения, при котором организм постепенно привыкает к аллергенам, а симптомы аллергии пропадают совсем или значительно ослабевают.

Методу уже более ста лет: впервые его описал врач Леонард Нун в 1911 году, задолго до появления привычных противоаллергических препаратов. Нун в своих работах показал, что профилактическое введение экстракта пыльцы трав подкожно позволяет снизить чувствительность слизистой оболочки глаз к аллергену. Коллега Нуна, Джон Фримен, широко применял иммунотерапию на практике и в 1930 году опубликовал первый протокол срочной иммунотерапии.

В нашей стране метод АСИТ был внедрен в 60-х годах прошлого века выдающимся советским иммунологом Андреем Дмитриевичем Адо. На сегодняшний день АСИТ широко применяется во всем мире.

Суть метода АСИТ заключается в постепенном «приучении» иммунной системы к аллергену. Для этого используют сыворотки, содержащие малые количества определенного аллергена. Постепенно дозу вводимого аллергена увеличивают, при этом тяжесть аллергической реакции стихает. В результате, когда человек встречается с реальным аллергеном, иммунитет уже не бунтует или бунтует не так сильно.

АСИТ позволяет не только облегчить симптомы аллергии, но и предотвращает развитие опасных осложнений аллергических заболеваний, например, бронхиальной астмы. Также АСИТ предотвращает перекрестную аллергию, при которой иммунная система неправильно реагирует не только на основной аллерген, например, на пыльцу березы, но и на похожие аллергены. Так, люди с аллергией на березу со временем реагируют на яблоко, вишню, черешню, грушу, некоторые орехи – все это приходится исключать из рациона.

Кроме того, АСИТ выгодна финансово, она позволяет исключить или как минимум значительно снизить расходы на антигистаминные препараты, которые многие аллергики вынуждены принимать постоянно.

Основные плюсы АСИТ:

– Может помочь полностью избавиться от аллергии.

– Позволяет сэкономить на антигистаминных препаратах.

– Снижает риск развития аллергии на другие аллергены в будущем.

– Позволяет не допустить осложнений: перекрестной аллергии, бронхиальной астмы.

– Эффект сохраняется на несколько лет, а в некоторых случаях на всю жизнь.

– Эффективна в отношении различных аллергенов (пыльцы, грибков, слюны животных, насекомых, бытовых аллергенов).

Обычно АСИТ не помогает, только если была нарушена дозировка или длительность приема препарата, человек пропускал дозы или терапию начали слишком поздно.

АСИТ подходит взрослым и детям старше 5 лет с подтвержденной аллергией

Эффективнее всего АСИТ работает против аллергии на пыльцу, плесень, слюну и эпителий животных, домашнюю пыль, то есть те типы аллергенов, контакт с которыми полностью исключить невозможно. Также АСИТ часто рекомендуют людям с бронхиальной астмой аллергической природы и тем, кто склонен к молниеносному развитию опасных для жизни аллергических реакций (анафилактического шока, отека Квинке) – такие реакции нередко возникают на укусы жалящих насекомых.

АСИТ подойдет, если:

– Реакция возникает на аллергены, контакт с которыми исключить практически невозможно: пыльцу растений, домашнюю пыль, плесневые грибки, шерсть и слюну животных.

– Аллергия беспокоит круглый год.

– Аллергия перешла в бронхиальную астму легкой или средней степени тяжести.

– Аллергия на укусы насекомых (пчелы, осы), которая проявляется в виде реакций, опасных для жизни.

– Противоаллергические препараты не помогают облегчить симптомы или помогают, но человек вынужден принимать их постоянно.

– Нежелателен или противопоказан длительный прием антигистаминных препаратов из-за особенностей здоровья или постоянного приема других препаратов.

– Человек плохо переносит противоаллергические препараты.

АСИТ проводится курсами, которые могут длиться от нескольких месяцев до 3–5 лет

Основная цель лечения – снизить чувствительность к аллергенам. Курс начинают за 4–5 месяцев до сезона цветения, если аллергия беспокоит весь год – могут начать в любой момент.

Диагностика

Чтобы определить, что симптомы действительно связаны с аллергией, и найти виновника, перед первым курсом АСИТ проводят кожный тест и подтверждающий анализ крови. Подходящий для лечения препарат назначают только после того, как с помощью анализов узнают, на что именно реагирует иммунная система.

Начальная фаза – насыщение

На этом этапе в организм по определенной схеме вводят постепенно увеличивающиеся дозы аллергена. Могут делать инъекцию в предплечье или назначают препараты с аллергенами в виде капель или таблеток. Фаза насыщения длится в среднем до полугода: уколы делают от одного до трех раз в неделю, капли и таблетки человек должен принимать ежедневно.

Если АСИТ назначают в виде инъекций, то уколы делают только под присмотром медицинского работника в поликлинике по месту жительства или в частной клинике . Если врач выписал АСИТ в виде таблеток или капель, лечиться можно дома и периодически приходить на профилактические приемы.

Поддерживающая фаза

В этот период препарат вводят в постоянной дозе, к которой человек привык на первой фазе лечения, обычно – 1 раз в месяц в виде прививки или ежедневно в виде капель или таблеток. Поддерживающая фаза может продолжаться от 3 до 5 лет с перерывами.

Возможные противопоказания к АСИТ и побочные эффекты терапии

АСИТ безопасна для большинства людей, но, учитывая, что для лечения используют аллергены, на которые у человека есть гиперчувствительность, могут возникнуть побочные эффекты. Например, покраснение, зуд или отек в месте инъекции. Это легкие местные реакции, которые обычно проходят за пару часов без специального лечения. Кроме того, иногда возникает першение и отек горла, слезотечение, заложенность носа. В этом случае врач может на время прервать курс терапии или снизить дозу препарата, чтобы иммунная система привыкла.

В редких случаях возможны более серьезные системные реакции, такие как бронхоспазм или анафилаксия. Они могут начаться в течение получаса после инъекции аллергена, поэтому, чтобы врачи сумели вовремя оказать помощь, человеку рекомендуют посидеть в клинике.

Кому не назначат АСИТ:

– Детям до 5 лет, беременным и кормящим женщинам, пациентам с онкологическими заболеваниями – данные по безопасности применения у них препаратов ограничены.

– Пациентам с тяжелой формой бронхиальной астмы – при неконтролируемой астме с частыми приступами удушья АСИТ может быть опасна для жизни.

– Людям с аутоиммунными заболеваниями и иммунодефицитами – при тяжелых заболеваниях иммунной системы ее работа может нарушаться настолько сильно, что АСИТ не даст результата или даже может ухудшить состояние.

– Людям с тяжелыми психическими заболеваниями – ментальные нарушения могут препятствовать соблюдению курса лечения, что в случае АСИТ очень важно.

Отзывы об АСИТ в большинстве случаев положительные: особенно среди пациентов с аллергией на пыльцу, домашнюю пыль, плесень и укусы насекомых

Многие отмечают, что симптомы значительно ослабевают уже после первого курса лечения. Прошедшие терапию говорят, что чувствуют себя гораздо лучше и могут обходиться без постоянного приема антигистаминных препаратов.

Часть людей сообщают, что не заметили видимых улучшений после первого года лечения. Результат появился только после второго–третьего года: симптомы аллергии возникали реже, но не исчезли полностью.

После нескольких лет лечения некоторые люди совсем избавляются от аллергии. Другим нужны постоянные профилактические дозы, чтобы держать симптомы под контролем. Лишь небольшая часть людей отмечает, что совсем не заметили улучшений на фоне АСИТ. Врачи связывают низкую эффективность терапии с нарушением сроков введения препаратов или преждевременным прекращением лечения.

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АСИТ – действенный способ лечения аллергии, который помогает большинству пациентов с сезонной аллергией на цветение, круглогодичной аллергией на домашнюю пыль или укусы насекомых. Лечение доступно бесплатно по полису ОМС. Для этого нужно получить направление к аллергологу у участкового врача в поликлинике по месту жительства. Кроме того, АСИТ можно пройти платно в частных клиниках.

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Фото: East News /Lea Suzuki/San Francisco Chronicle via AP; unsplash.com ; wellcomecollection.org