Будет больно.

До того как операции стали проводить под наркозом, а головную боль убирать таблетками, целители прибегали к крайне радикальным и действительно пугающим методам лечения. В Канун Дня Всех Святых решили вспомнить мрачные страницы истории прошлого.

Удаление зубов с помощью «ключа»

Медики использовали инструменты, похожие на плоскогубцы или щипцы, чтобы захватить и выдернуть зуб.

Особой популярностью пользовалась «зубодерка», или ключ для зубов. С его помощью зубы удаляли вплоть до XVIII века. Выглядело это так: врач цеплял металлический крюк за основание зуба у десны и поворачивал инструмент. При этом нередко выворачивались соседние зубы и кости челюсти, возникало сильнейшее кровотечение. Анестезии при этом не было, пациент испытывал жуткую боль.

Зубной ключ крупным планом

Некоторые врачи старались позаботиться о пациентах и использовали горячие или холодные «компрессы» для обезболивания перед удалением. Например, к десне могли приложить горячие угли или лед, чтобы усыпить чувствительность нерва. Однако часто подобная помощь делала процедуру удаления еще более опасной, потому что оставляла ожоги или обморожения.

Терапия ртутью от боли в животе

В III–IV тысячелетии до н. э. в Китае и Индии ртуть наделяли магическими свойствами и считали, что она помогает практически от всего, а при регулярном приеме и вовсе дарит бессмертие.

До начала XIX века ей лечили преимущественно заворот кишок – состояние, при котором часть кишечника перекручивается вокруг себя, что приводит к острой или хронической боли и кишечной непроходимости.

Чтобы распутать петли кишечника, врачи давали больному выпить рюмку чистой ртути. Они считали, что тяжелая ртуть найдет естественный выход и попутно распутает петли. Правда, обычно ртуть распадалась на шарики еще в желудке, так что никакого воздействия на кишечник не оказывала. Поэтому обычно такое лечение приводило к острому отравлению и повреждению тканей, а иногда – к разрыву оболочки желудка и других внутренних органов. Большинство заболевших не переживало «лечения».

Переливание ртути в сосуд

Личинкотерапия от ран и ссадин

Личинкотерапия, или припарки с личинками мух – один из древнейших методов очистки открытых ран от мертвой ткани. Опарышей использовали, чтобы избежать нагноения и воспаления на месте повреждения кожи.

Особую популярность этот метод приобрел во времена наполеоновских войн. Тогда личинки в ранах появлялись естественным образом, после того, как мухи откладывали яйца на поврежденной коже солдат. Без должной гигиены из яиц вылуплялись личинки, которые поедали некротическую (мертвую) ткань, не трогая при этом здоровую, что предотвращало распространение инфекции. Со временем полевые врачи заметили, что раны, «очищенные» личинками, заживали лучше, поэтому санитары намеренно не убирали личинки из зараженных ран, а когда опарыши съедали всю мертвую ткань, то их бережно собирали и «пересаживали» другим пострадавшим.

Во время Первой мировой войны военный хирург Уильям С. Бэр также активно использовал личинки для лечения раненых солдат. Полностью отказались от личинкотерапии только в начале XX века, когда для обработки инфицированных ран стали применять пенициллин.

В редких случаях личинкотерапия применяется и в наши дни, для заживления и стерилизации некоторых ран. Правда, сейчас врачи используют выращенных в лаборатории «стерильных» личинок, которые не способны занести патогенных микробов в рану.

Трепанация от мигрени

Трепанация – хирургическая процедура, при которой в черепе просверливают отверстие. В Средние века и в более ранние времена люди верили, что трепанация помогает при затяжной боли в голове и других неврологических расстройствах.

Средневековые врачи полагали, что многие болезни, включая мигрень, возникают из-за дисбаланса четырех жидкостей, или гуморов – крови, флегмы, желтой и черной желчи. Они считали, что с помощью аккуратной дырки в черепе можно избавиться от избытка жидкостей, восстановить равновесие и справиться с недугом. Кроме того, трепанация рассматривалась как способ «выпустить» злых духов, которые тоже могут приводить к болезням.

Череп времен каменного века со следами трепанации. Для процедуры использовали разные инструменты: острые камни, бронзовые и медные сверла, молотки

Процедура была крайне опасной, но большая часть людей (до 90%) благополучно ее переживала. Отверстия делали в лобной кости, на темени и на затылке. После операции рану обрабатывали розовым маслом, коралловой пудрой, смесью уксуса и меда, а пациента сажали на строгую диету.

Трепанацию изредка делают и сейчас, например, так лечат пациентов с повышенным артериальным давлением и внутричерепным кровоизлиянием.

Кровопускание от всего

Кровопускание (флеботомия) считалось универсальным методом лечения вплоть до конца XIX века. Так лечили простуду, мигрень, боль в животе и даже психические расстройства. Врачи верили, что эти болезни вызваны избытком крови в организме, а чтобы восстановить баланс, нужно периодически выпускать лишнее.

Кровопускание выполняли с помощью ножей и пиявок. История метода насчитывает несколько тысячелетий: оно применялось в Древней Греции, Египте, Индии.

Поначалу кровопусканием занимались священники, а начиная с XIII века – парикмахеры-хирурги. Именно с тех времен сохранились символы искусства последних – барберские столбики с красными и синими полосками: белый цвет символизировал бинты, а красный и синий – артериальную и венозную кровь. По таким столбам можно было узнать парикмахерские, в которых, помимо стрижки, можно было еще и «оздоровиться».

Барберский столб

К началу XIX века кровопускание все еще было популярным способом лечения, но по мере накопления научных данных его стали критиковать за неэффективность и вред. Конец господству кровопускания положил французский врач – Пьер-Шарль Александр Луи. Опираясь на статистику, он показал, что кровопускание неэффективно в большинстве случаев.

Первого президента США Джорджа Вашингтона лечили кровопусканием от инфекции. Ему выпустили около 2 литров крови, но это только усугубило состояние, и вскоре президент умер

Сегодня метод применяется, но в очень ограниченном числе случаев, например, при гемохроматозе – избытке железа в организме.

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Фото: East News /AP Photo/The News & Observer, Chris Seward, AP Photo/Jim Mone; ru.wikipedia.org