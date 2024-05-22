Говорят, за «Корвалол», «Супрастин» и даже мазь «Звездочка» будут лишать прав и выписывать огромные штрафы. Это так?
Расследуем.
Что случилось: в мае в Telegram-каналах начали распространять список из 74 лекарств, за прием которых при управлении автомобилем будут лишать прав или выписывать огромные штрафы. В список попали многие популярные препараты от простуды, головной боли и аллергии. Для убедительности к таким сообщениям прилагалось якобы официальное письмо Минздрава, которое настоятельно рекомендовали изучить.
Что на самом деле: Минздрав России уже выпустил официальное заявление и объяснил, что препараты из этого списка действительно могут влиять на способность управлять автомобилем, поскольку снижают быстроту реакции, вызывают сонливость и другие побочные эффекты (о чем указано в инструкциях к ним). Однако ни в какие нормативные акты эти лекарства не попадают, их прием за рулем не запрещен и не предусматривает штрафов. Информация о препаратах из списка носит исключительно информационный характер.
Так что если кто-то из знакомых в очередной раз перешлет вам сообщение о том, что скоро за Нурофен будут лишать прав или штрафовать, можете смело отправить ему этот пост.
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Фото: gorzdrav.org