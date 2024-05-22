Говорят, за «Корвалол», «Супрастин» и даже мазь «Звездочка» будут лишать прав и выписывать огромные штрафы. Это так?

Расследуем.

Что случилось : в мае в Telegram-каналах начали распространять список из 74 лекарств, за прием которых при управлении автомобилем будут лишать прав или выписывать огромные штрафы. В список попали многие популярные препараты от простуды, головной боли и аллергии. Для убедительности к таким сообщениям прилагалось якобы официальное письмо Минздрава, которое настоятельно рекомендовали изучить.

Что на самом деле : Минздрав России уже выпустил официальное заявление и объяснил, что препараты из этого списка действительно могут влиять на способность управлять автомобилем, поскольку снижают быстроту реакции, вызывают сонливость и другие побочные эффекты (о чем указано в инструкциях к ним). Однако ни в какие нормативные акты эти лекарства не попадают, их прием за рулем не запрещен и не предусматривает штрафов. Информация о препаратах из списка носит исключительно информационный характер.

Так что если кто-то из знакомых в очередной раз перешлет вам сообщение о том, что скоро за Нурофен будут лишать прав или штрафовать, можете смело отправить ему этот пост.

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Фото: gorzdrav.org