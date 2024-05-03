В чем польза винограда и кому он может навредить

Не просто украшение сырной тарелки.

На курортах Крыма, Грузии, Армении и России виноград не только едят, но и используют как лечебный компонент в ампелотерапии — нетрадиционном методе лечения, при котором люди пьют свежевыжатый виноградный сок, отвар из листьев и плодов, а также масло из виноградных косточек. Сторонники ампелотерапии уверяют, что так можно и «‎сосуды почистить»‎, и «‎шлаки вывести». На деле такая терапия не имеет доказанной эффективности, хотя сам по себе виноград обладает массой полезных свойств.

Мы разобрались, какую пользу здоровью приносит виноград с точки зрения доказательной медицины, кому он действительно может помочь, а кому лучше употреблять его с осторожностью.

Состав и калорийность винограда

Чашка винограда (100-150 г) — витаминный буст для организма. Из этой порции здоровый взрослый человек получит 3-4% дневной нормы витамина С и 12-16% — витамина К. Также виноград богат витаминами А и В6, ценными минералами: калием, кальцием, магнием, фосфором, натрием и медью. КБЖУ винограда на 100 г продукта :

69 ккал;

0,72 г белка;

0,16 г жиров;

18,1 г углеводов (из которых 0,9 г клетчатки и 15,5 г сахаров).

Минералы и витамины в винограде (на 100 г продукта) :

191 мг калия;

10 мг кальция;

20 мг фосфора;

7 мг магния;

3,2 мг витамина C;

2 мг натрия;

0,36 мг железа;

0,0146 мг витамина K;

0,003 мг витамина A;

0,19 мг витамина E.

Виноград относится к продуктам со средним гликемическим индексом и низкой гликемической нагрузкой. Он плавно повышает уровень глюкозы в крови, позволяя избежать резких скачков.

Полезные компоненты винограда

Ресвератрол – поддерживает сердце и сосуды, помогает похудеть

Виноград — ценный источник ресвератрола. Это соединение улучшает работу сердечно-сосудистой системы, нормализует артериальное давление и уменьшает уровень плохого холестерина в крови. Исследования подтвердили, что регулярное употребление продуктов, содержащих ресвератрол, помогает снизить вес и увеличить мышечную массу. Поэтому, вопреки распространенному мнению о том, что виноград нельзя есть людям на диете из-за высокого содержания сахара, он может помочь похудеть. Гораздо важнее в этом случае учитывать общее содержание углеводов в рационе.

Кроме прочего, виноград снижает устойчивость клеток к инсулину и не повышает уровень глюкозы натощак. Американская эндокринологическая ассоциация рекомендует людям с сахарным диабетом включать в свой рацион свежие фрукты, в том числе виноград, но при этом важно самостоятельно контролировать уровень глюкозы в крови.

Ресвератрол стимулирует выработку особых белков – сиртуинов и молекул SIRT1, которые замедляют процессы старения клеток. Исследования подтвердили, что ресвератрол уменьшает риск развития офтальмологических заболеваний: глаукомы, катаракты и диабетической ретинопатии. Помимо этого, он защищает сетчатку глаз от негативного воздействия ультрафиолетового излучения. Однако эти исследования проведены в пробирке и на животных, поэтому вопрос требует дальнейшего изучения.

Полифенолы – защищают от хронических заболеваний

Также виноград содержит полифенолы. Это антиоксиданты, которые помогают бороться с окислительным стрессом и предотвращают повреждение клеток. Регулярное употребление полифенолов снижает риск развития ряда хронических заболеваний: онкологических, сердечно-сосудистых и неврологических. Одно исследование показало, что употребление полифенолов улучшает качество жизни пациентов, у которых диагностированы нейродегенеративные заболевания, такие как болезнь Альцгеймера и Паркинсона. Во время исследования у них улучшилось настроение, зрение и когнитивные функции. В другом исследовании ученые изучали, как сок из темных сортов винограда (в исследовании изучали пользу магазинного сока) влияет на волейболистов. Эксперимент показал , что регулярное употребление этого напитка снижает окислительный стресс и повреждение ДНК после интенсивных матчей. Хотя изменений в уровне воспалительных маркеров и силовых показателей не наблюдалось, результаты говорят о потенциальной пользе виноградного сока для улучшения восстановления спортсменов после нагрузок.

Адипонектин – регулирует уровень сахара и жиров

Виноград стимулирует организм производить адипонектин — гормон, который регулирует уровень сахара и жиров. Чем больше адипонектина, тем эффективнее организм реагирует на инсулин и утилизирует глюкозу.

В результате метаболизм глюкозы улучшается, а уровень холестерина, напротив, снижается. Вредный холестерин не накапливается в стенках сосудов, и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний уменьшается.

Возможный вред винограда

Виноград — полезный и безопасный продукт. Однако некоторым людям лучше ограничить его употребление:

Аллергикам. Обычно при аллергической реакции на виноград у человека начинает зудеть кожа, губы, покалывает во рту, может появиться красноватая сыпь на теле, иногда возникают тошнота и диарея. В тяжелых случаях — отек губ и проблемы с дыханием. Если после винограда человек чувствует дискомфорт, лучше отказаться от этого продукта.

Людям, принимающим кроворазжижающие препараты . Виноград содержит витамин К, который участвует в процессе свертывания крови и в большом количестве может снизить эффективность кроворазжижающих лекарств. Если человек принимает такие препараты на постоянной основе, ему важно не злоупотреблять виноградом.

Маленьким детям и людям с нарушением глотания лучше разрезать виноградинку на маленькие кусочки перед употреблением. Целая ягода может застрять в дыхательных путях и привести к удушью.

Какой виноград полезнее: зеленый или красный

В мире существует более 10 000 различных сортов винограда, которые классифицируются по цвету: зеленый, красный, черный, розовый. Все они незначительно различаются количеством антоцианов и антиоксидантной активностью, поэтому сказать, что какой-то сорт значительно полезнее, нельзя. Антоцианы и антиоксидантная активность в сортах винограда

Антоцианы (мг/100 г) Антиоксидантная активность (ORAC)* Белый виноград 0 – 5 427–748 Розовый виноград 25 – 350 1746–2220 Красный виноград 82,53 – 186,02 2016–2892 Черный виноград 150 – 3000 2280–5237

*ORAC (Оксиген радикальная абсорбционная способность) — показатель способности вещества нейтрализовать свободные радикалы, которые разрушают клетки. Чем выше ORAC, тем полезнее считается виноград. Черный и красный виноград содержат немного больше антиоксидантов, чем белый. В том числе в них выше содержание ресвератрола. Из-за этого у темных сортов более терпкий вкус, а у белого винограда — более нежный.

Некоторые люди говорят, что белый виноград усваивается легче. Однако это субъективные ощущения. Врачи и ученые не настаивают на конкретном сорте винограда, потому что в среднем их польза одинакова. Важнее ориентироваться на свои ощущения и помнить, что виноград любого цвета полезен для здоровья.

Как правильно выбрать и хранить виноград

В отличие от абрикосов, манго и некоторых других фруктов, виноград не дозревает после сбора — в идеале его собирают на пике зрелости. Если ягоды слишком твердые и вяжут, они такими и останутся, брать такой виноград точно не стоит.

Чтобы выбрать спелый виноград в магазине или на рынке, нужно осмотреть его грозди:

Виноград должен быть с зелеными гибкими ветками и плодоножками. Если они коричневые и пожухлые, ягоды, скорее всего, скоро оторвутся, и виноград быстро испортится.

Виноградины должны быть плотными и упругими, а их поверхность гладкой, без признаков плесени и повреждений. Если хотя бы на одной ягоде есть плесень, скорее всего, она уже распространилась и на остальные, просто пока не видна. Такие грозди лучше не брать.

Перед употреблением виноград следует тщательно промыть под прохладной проточной водой, чтобы смыть воск и загрязнение. Мыть все грозди сразу не стоит, так сокращается срок хранения, потому что плоды впитывают влагу.

Хранить виноград нужно в холодном и темном месте, вдали от прямых солнечных лучей. Оптимальное место – нижняя полка в холодильнике. При правильном хранении виноград сохраняет свежесть около двух недель. Главное — не размещать рядом с ним продукты с выраженным ароматом, такие как чеснок, лук, рыба, потому что ягоды быстро впитывают посторонние запахи.

Хранить виноград в герметичном контейнере не лучшая идея. В закрытом пространстве быстро появляется влажность, поэтому виноград быстрее портится. Можно положить грозди в пакет с перфорацией, открытый пластиковый контейнер или ящик. Чем меньше ягод в емкости, тем дольше они останутся свежими.

FAQ

Сколько винограда можно есть в день?

Врачи рекомендуют есть не больше одной чашки винограда в день. Это примерно 15-20 виноградин или 100-150 граммов. В таком количестве ягод содержится оптимальное количество витаминов и микроэлементов для организма. Чашка винограда в день не навредит фигуре, главное – следить за общим количеством сахара в рационе.

В каком виде виноград полезнее — в свежем или в виде сока?

Виноград полезнее в свежем виде, так как в нем сохраняются все натуральные витамины, минералы и волокна, которые частично разрушаются при производстве сока. К тому же, свежий виноград содержит меньше сахара.

Почему от винограда возникает вздутие живота?

В ягодах винограда много фруктозы и сорбитола. Эти сахара приводят к усиленному газообразованию в кишечнике и ведут к вздутию живота. Это не опасно и никак не вредит здоровью.

Можно ли есть виноград с косточками?

На самом деле полезнее есть виноградины целиком — с косточками и кожурой. Виноградные косточки содержат примерно в 20 раз больше проантоцианидинов по сравнению с виноградной кожурой. Проантоцианидины — это мощные антиоксиданты, которые помогают укреплять сосуды, улучшают кровообращение и снижают риск развития хронических заболеваний.

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Фото: unsplash.com /Maja Petric; pexels.com /Kai-Chieh Chan, Suzy Hazelwood, Anna Shvets, cottonbro studio, Douglas Mendes, Zen Chung