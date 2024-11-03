Никак не могу сделать бег привычкой – почему? Что делать, чтобы тренироваться регулярно?

Вы давно читаете про бег, но не можете начать, или совершали разовые пробежки, но сделать бег рутиной не получается. Знакомо? Как же начать тренироваться регулярно?

Короткий ответ : скорее всего вы допускаете одну из типичных ошибок:

тренируетесь слишком интенсивно, поэтому в следующий раз уже не хочется выходить на пробежку;

не встроили тренировку в график, поэтому не находите на нее время;

бег просто вам не подходит – скучно, не зажигает беговая цель.

Для каждой ситуации есть свои лайфхаки.

5 типичных ситуаций и ошибок и способы с ними справиться

🔴 Бегаете слишком интенсивно и поэтому устаете так сильно , что в следующий раз при мысли о тренировке возникают негативные ассоциации, а не желание побежать снова. Почитайте, как выстраивать план бега новичку и какие вообще существуют подвиды беговых тренировок .

🔴 Скучно бегать и не нравится процесс . Попробуйте слушать музыку (только не включайте полное шумоподавление в наушниках для своей безопасности ), подкасты, аудиокниги. Если вы не воспринимаете информацию на слух или просто не интересно и скучно слушать, попробуйте запоминать что-нибудь. Например, заучивать новые стихи и прозу, повторять выученное в детстве. Можно готовить мысленно свое выступление для конференции или «писать» в голове пост для личных соцсетей.

🔴 Не хватает времени на тренировки . Нужно выстроить дисциплину вокруг тренировок: впишите бег в календарь и выделите четкое время, когда будете им заниматься. Если собираетесь побегать полчаса, то выделить на тренировку нужно минимум час. 20 минут на сборы, еще 20 минут на душ после тренировки. Иначе все время будете прибегать впритык к следующему запланированному делу. В идеале – выделить время на отдых после тренировки, растяжку, прием пищи. Если встраиваете тренировку в плотный график, например, бегаете рано утром, пока дома все не проснулись, или в обед, готовьте кроссовки и беговую форму накануне вечером.

🔴 Просто лень, хочется остаться дома . Если это не перетренированность , когда вам вообще ничем не хочется заниматься, то стоит устроить более легкую тренировку. Лучше выйти на 15 минут, чем не выйти вообще. Чтобы обмануть мозг, можно сделать первое простое действие – одеться. Когда вы наденете беговую форму, можно сфоткаться. Сфоткался – уже надо выйти хотя бы на 10 минуток. Пробежал 10 минут – можно и еще 10 пробежать. В итоге вы втянулись и сделали всю тренировку.

🔴 Вроде желание есть, но тренироваться все равно не хочется . Может быть, вам просто нужен не бег, а другой вид спорта, который будет вас зажигать? Танцы, сквош или бадминтон, катание на сапах или вейксерфинг, баскетбол, скалолазание, катание на велосипеде или роликовых коньках.

Не забывайте, что это нормально – не хотеть что-то делать. Главное – прощать себя и хвалить, когда что-то получилось. Не ругайте себя за слабость. Найдите причину, по которой не получается тренироваться регулярно – это первый шаг к исправлению ситуации.

Как я влюбился в бег после 30 и теперь не могу без него жить

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Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press