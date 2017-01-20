Валентина Родионенко: «Китайцы вообще не прерывали тренировочный процесс. Мы же боимся вернуться в «Новогорск»

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко считает, что спортсмены должны в ближайшее время вернуться на тренировочные базы, несмотря на эпидемию коронавируса.

«Необходимо быстрее вернуть ведущим нашим спортсменам возможность продолжать готовиться на своих базах. Думаю, что скоро ситуация должна измениться, хотя базы все равно останутся закрытыми для всех остальных.

Какая разница, где наши чемпионы будут находиться в самоизоляции: дома или на тренировочной базе со спортивным залом? Для того, чтобы вернуть их на базы, нужна воля, а ФМБА следует подключиться и организовать процесс так, чтобы спортсмены смогли безопасно тренироваться.

Ведь сейчас наши коллеги из многих стран мира тренируются, а те же самые китайцы, основные соперники российских гимнастов, вообще не прерывали свой тренировочный процесс, готовясь к главным стартам на своих закрытых базах. Мы же почему-то боимся вернуться в «Новогорск» или «Озеро Круглое».

А потом нашим спортсменам придется опять выигрывать олимпийские награды вопреки всему, ценой подвига. А зачем это нужно? Сейчас мы бережем их здоровье, а ближе к Играм в Токио ценой невероятных усилий вынудим набирать в сжатый срок спортивную форму.

Если говорить конкретно про спортивных гимнастов, то им нельзя на длительный срок прерывать тренировки по причине того, что они исполняют элементы исключительной сложности. Это работа изумительной точности. Они шли к этому десять лет. Нельзя прервать процесс и вернуть все за полгода», – сказала Родионенко.